«Вашингтон» — «Сент-Луис»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Вашингтон» и «Сент-Луис» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на пятницу, 28 февраля. Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Сент-Луис» можно в матч-центре сайта «СЭ».
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 58 матчей и набрал 84 очка, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Калгари» (1:3). У «Сент-Луиса» — 59 игр и 60 очков, в среду «Блюз» обыграли «Сиэтл» (7:2).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом сезоне провел 42 матча и набрал 47 (30+17) очков. Российский форвард с 883 голами за карьеру в НХЛ в 11 шагах от повторения снайперского рекорда лиги, который установил Уэйн Гретцки — 894 шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|- : -
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|- : -
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|- : -
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|- : -
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|- : -