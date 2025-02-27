«Вашингтон» — «Сент-Луис»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» и «Сент-Луис» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на пятницу, 28 февраля. Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Сент-Луис» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 58 матчей и набрал 84 очка, предыдущим соперником «Кэпиталз» был «Калгари» (1:3). У «Сент-Луиса» — 59 игр и 60 очков, в среду «Блюз» обыграли «Сиэтл» (7:2).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом сезоне провел 42 матча и набрал 47 (30+17) очков. Российский форвард с 883 голами за карьеру в НХЛ в 11 шагах от повторения снайперского рекорда лиги, который установил Уэйн Гретцки — 894 шайбы.