«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Для «Кэпиталз» это второе поражение подряд.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

Форвард «Блюз» Павел Бучневич сделал две голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи.

«Вашингтон» с 84 очками в 59 матчах лидирует в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 62 очка в 60 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Броберг — 5 (Джозеф), 11:14 — 0:1. Дюбуа — 14 (Рэддиш, Макмайкл), 15:04 — 1:1. Броберг — 6 (Нейберс, Бучневич), 17:45 — 1:2. Макмайкл — 21 (Рой, Фрэнк), 36:55 — 2:2. Холлоуэй — 18 (Сутер, Шенн), 37:23 — 2:3. Парэйко — 14 (Бучневич, Томас), 37:58 — 2:4. Нейберс — 15 (п.в., Шенн, Факса), 58:05 — 2:5.

Вратари: Линдгрен (57:00 — 58:05) — Хофер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 18 (5+8+5) — 19 (8+7+4).

Наши: Овечкин (20.44/4/-4) — Бучневич (19.21/4/+2), Торопченко (12.51/1/0).

28 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.