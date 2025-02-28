«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», Овечкин не набрал очков
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Для «Кэпиталз» это второе поражение подряд.
Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.
Форвард «Блюз» Павел Бучневич сделал две голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи.
«Вашингтон» с 84 очками в 59 матчах лидирует в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 62 очка в 60 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Броберг — 5 (Джозеф), 11:14 — 0:1. Дюбуа — 14 (Рэддиш, Макмайкл), 15:04 — 1:1. Броберг — 6 (Нейберс, Бучневич), 17:45 — 1:2. Макмайкл — 21 (Рой, Фрэнк), 36:55 — 2:2. Холлоуэй — 18 (Сутер, Шенн), 37:23 — 2:3. Парэйко — 14 (Бучневич, Томас), 37:58 — 2:4. Нейберс — 15 (п.в., Шенн, Факса), 58:05 — 2:5.
Вратари: Линдгрен (57:00 — 58:05) — Хофер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 18 (5+8+5) — 19 (8+7+4).
Наши: Овечкин (20.44/4/-4) — Бучневич (19.21/4/+2), Торопченко (12.51/1/0).
28 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3