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Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков регулярного матча «Вашингтон» — «Сент-Луис» (6:1). Все трое были выбраны из команды победителя.

Первой звездой стал российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний россиянин забросил одну шайбу и достиг отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах за карьеру.

Второй звездой признан защитник Джон Карлсон, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — Энтони Бовилье, оформивший дубль.

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