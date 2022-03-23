«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису». Кузнецов забросил одну шайбу

«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Блюз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голом в первом периоде. Для него этот гол стал 22-м в сезоне.