«Вашингтон» сделал заявление по поводу ситуации с Кузнецовым

Официальный сайт «Вашингтона» опубликовал заявление по поводу ситуации с дисквалификацией российского форварда Евгения Кузнецова за нарушение антидопиновых правил.

Сегодня, 23 августа, ИИХФ на официальном сайте объявила, что в организме хоккеиста обнаружена запрещенная субстанция — кокаин. Положительная проба была взята 26 мая 2019 года.

Кузнецов получил дисквалификацию на четыре года.

«Нам известно, что был получен положительный результат допинг-теста и соответствующие международные санкции, наложенные на Евгения Кузнецова, — написано в сообщении «Кэпиталз». — Мы разочарованы этим развитием событий и серьезно относимся к этому инциденту. Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью в рамках образовательной и консультационной программы, предусмотренной в соглашении о коллективных переговорах НХЛ. Кроме того, мы стремимся обеспечить ему необходимую поддержку, которая нужна для разрешния этой ситуации. Мы будем поддерживать связь с НХЛ, поскольку они определяют следующие шаги. Из-за деликатного характера, окружающего этот вопрос, от нас больше не будет никаких комментариев в это время».

Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года из-за допинга. В его пробе нашли кокаин // То самое видео с Кузнецовым. Номер отеля и белый порошок //РУСАДА: «Кузнецов понес стандартное наказание»