"Вашингтон" сделал квалификационные предложения Кузнецову и Орлову

"Вашингтон" сделал квалификационные предложения семи игрокам, сообщает журналист Washington Post Майк Вогель. Их получили нападающие Евгений Кузнецов, Андре Бураковски, Лайам О'Брайен, Трэвис Бойд и Чендлер Стивенсон, а также защитник Дмитрий Орлов и вратарь Филип Грубауэр.

Отметим, Кузнецов в прошлом сезоне отыграл 82 матча, в которых набрал 59 (19+40) очков. Орлов также провел весь сезон и записал на свой счет 33 (6+27) очка.