«Вашингтон» сделает квалификационное предложение голкиперу Самсонову

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщил, что клуб сделает квалификационное предложение голкиперу Илье Самсонову, сообщает журналист Саманта Пелл.

25-летний Самсонов находится в системе столичного клуба с 2019 года. В минувшем сезоне россиянин отыграл 44 матча регулярного чемпионата. Его показатели: 89,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,02.

Также квалификационное предложение получит другой вратарь «Кэпиталз» — Витек Ванечек.

Однако «Вашингтон» все равно будет искать варианты усиления вратарской бригады и постарается подписать еще одного опытного голкипера.