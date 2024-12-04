«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» одержал победу над «Вашингтоном» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 ОТ.

За «Шаркс» отличились Тайлер Тоффоли и Вильям Эклунд.

Единственную шайбу у «Кэпиталз» забросил Ник Дауд.

«Вашингтон» набрал 36 очков и лидирует в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 25 очками идет 11-м на «Западе».