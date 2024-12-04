«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вашингтон», Мирошниченко набрал одно очко
«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Шаркс» одержали третью победу подряд и прервали четырехматчевую победную серию «Кэпиталз».
На гол Тайлера Тоффоли в конце первого периода «Кэпс» ответили голом Ника Дауда в середине второй двадцатиминутки. Победный гол на 39-й секунде овертайма забил Уилльям Эклунд, когда «Шаркс» играли в большинстве.
Российский форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко отметился одной голевой передачей. Теперь у него 4 (1+3) очка в 6 матчах этого сезона.
«Вашингтон» с 36 очками в 25 матчах лидирует в Восточной конференции. «Сан-Хосе» занимает 11-е место в Западной конференции — 25 очков в 28 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Тоффоли — 10, 19:00 — 0:1. Дауд — 7 (Фехервари, Мирошниченко), 33:02 — 1:1. Эклунд — 5 (бол., Гранлунд, Селебрини), 60:39 — 1:2.
Вратари: Томпсон — Блэквуд.
Штраф: 18 — 6.
Броски: 28 (16+8+4+0) — 31 (8+8+13+2).
Наши: Мирошниченко (8.32/0/0) — Костин (13.58/3/0).
4 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 17859 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|23
|11
|12
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|24
|15
|9
|32
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|32
|3
|Бостон
|27
|13
|14
|29
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|16
|8
|36
|2
|Виннипег
|25
|18
|7
|36
|3
|Даллас
|24
|16
|8
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|23
|13
|10
|29
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|5 : 4 ОТ
|4.12
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|1 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|2 : 1 ОТ
|4.12
|03:00
|
Бостон – Детройт
|3 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|2 : 4
|4.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 5
|4.12
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|- : -
|4.12
|04:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|4.12
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|- : -
|4.12
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -