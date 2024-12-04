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Сегодня, 05:37

«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вашингтон», Мирошниченко набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Протас (справа) в борьбе с Тимоти Лильегреном.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Сан-Хосе» на выезде переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Шаркс» одержали третью победу подряд и прервали четырехматчевую победную серию «Кэпиталз».

На гол Тайлера Тоффоли в конце первого периода «Кэпс» ответили голом Ника Дауда в середине второй двадцатиминутки. Победный гол на 39-й секунде овертайма забил Уилльям Эклунд, когда «Шаркс» играли в большинстве.

Российский форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко отметился одной голевой передачей. Теперь у него 4 (1+3) очка в 6 матчах этого сезона.

«Вашингтон» с 36 очками в 25 матчах лидирует в Восточной конференции. «Сан-Хосе» занимает 11-е место в Западной конференции — 25 очков в 28 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Тоффоли — 10, 19:00 — 0:1. Дауд — 7 (Фехервари, Мирошниченко), 33:02 — 1:1. Эклунд — 5 (бол., Гранлунд, Селебрини), 60:39 — 1:2.

Вратари: Томпсон — Блэквуд.

Штраф: 18 — 6.

Броски: 28 (16+8+4+0) — 31 (8+8+13+2).

Наши: Мирошниченко (8.32/0/0) — Костин (13.58/3/0).

4 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 17859 зрителей.

Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Нью-Джерси 28 17 11 36
3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Питтсбург 27 11 16 26
7 Коламбус 23 11 12 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 25 11 14 24
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
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Питтсбург – Флорида
 5 : 4 ОТ
4.12 03:00
Вашингтон – Сан-Хосе
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Монреаль – Айлендерс
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Бостон – Детройт
 3 : 2 ОТ
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