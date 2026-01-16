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16 января, 05:45

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Овечкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту 21 секунду и отметился голевой передачей. Теперь у 40-летнего россиянина 41 (20+21) очко в 48 матчах сезона.

У «Кэпиталз» забили Дилан Строум и Райан Леонард. У «Шаркс» отличились Зак Остапчук, Коллин Граф и Павол Регенда.

«Сан-Хосе» набрала 51 очков в 46 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 54 очка в 48 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 января, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Сан-Хосе
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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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