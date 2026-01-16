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Строум с передачи Овечекина открыл счет в матче с «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

На 11-й минуте второго периода шайбу забросил нападающий Дилан Строум. Ассистировал ему российский капитан команды Александр Овечкин.

Теперь у 40-летнего россиянина 41 (20+21) очко в 48 матчах этого сезона НХЛ.

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2 Нью-Джерси 15 10 5 20
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5 Айлендерс 14 7 7 16
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7 Питтсбург 15 5 10 12
8 Филадельфия 17 4 13 12
Атлантический дивизион И В П О
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3 Тампа-Бэй 14 9 5 20
4 Оттава 16 9 7 19
5 Флорида 15 8 7 18
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4 Колорадо 16 9 7 19
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