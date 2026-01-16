«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Сан-Хосе» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 16 января. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывние состоится в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Сан-Хосе» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 января, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Сан-Хосе

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Вашингтон» набрал 54 очка в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Сан-Хосе» — 49 очков в 45 матчах. Первая встреча соперников в сезоне завершилась победой «Кэпс» в Калифорнии со счетом 7:1.