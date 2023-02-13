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Сегодня, 00:01

Голы Свечникова и Барабанова принесли «Сан-Хосе» победу над «Вашингтоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вашингтон» — «Сан-Хосе».
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4.

В составе «Акул» голами отметились российский нападающий Евгений Свечников и Александр Барабанов.

За «Вашингтон» отличился форвард Евгений Кузнецов. Капитан «Столичных» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Сан-Хосе» набрал 45 очков и находится на 13-м месте в Западной конференции.

«Вашингтон» остался на седьмой строчке на «Востоке» с 62 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Свечников — 5 (Гаджович, Карлссон), 2:54 — 0:1. Барабанов — 9 (бол., Гертл, Карлссон), 29:04 — 0:2. Кузнецов — 8 (Густафссон, ван Римсдайк), 36:56 — 1:2. Карлссон — 18 (Барабанов, Кутюр), 52:55 — 1:3. Гертл — 15 (п.в., Бонино), 57:49 — 1:4.

Вратари: Линдгрен (56:33 — 57:49) — Кяхкенен (Делл, 37:04).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (9+4+8) — 33 (7+13+13).

Наши: Кузнецов (15.07/2/-1), Овечкин (20.34/1/-1), Орлов (21.39/0/-1) — Барабанов (16.45/2/0), Свечников (8.36/2/+1).

12 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Барабанов
Евгений Кузнецов (хоккей)
Евгений Свечников
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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