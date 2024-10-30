«Вашингтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Вашингтон» на выезде обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Рейнджерс» с 13 очками в 9 матчах занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» идет на пятой строчке с 12 очками в 8 играх.