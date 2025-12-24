«Вашингтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на домашнем льду уступил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Игра проходила 24 декабря.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. По дублю у «Рейнджерс» оформили Тэйлор Рэддиш и Винс Трочек. Уилл Куилль и Алексис Лафренье забили по одному голу.

У хозяев отличились Джон Карлсон, Дилан Строум и Алексей Протас. Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» (43 очка) потерпел третье поражение кряду и идет седьмым в Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (42 очка) занимают девятую позицию на «Востоке».