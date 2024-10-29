«Вашингтон» встретится с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон» примет «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 30 октября. Матч на «Кэпитал Уан-арене» в столице США начнется в 2.00 по московскому времени.

Официально игры НХЛ в России не показывают. Трансляции матчей североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Рейнджерс» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» набрал 10 очков в 7 матчах. В предыдущем матче команда Александра Овечкина проиграла «Тампе» (0:3, на выезде).

У «Рейнджерс» — 8 игр и 13 очков. Предыдущим соперником «синерубашечников» был «Анахайм» (2:1, дома).