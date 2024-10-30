Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
«Вашингтон» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У хозяев сделал дубль Александр Овечкин, по одному голу у Коннора Макмайкла, Алексея Протаса и Ника Дауда. У гостей отличились Уильям Кулле, Крис Крайдер и Филип Хытил.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 бросок.
Александр Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб.
«Вашингтон» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 12 очками в 8 матчах. «Рейнджерс» идут на третьей строчке с 13 очками в 9 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
Голы: Овечкин — 3 (Строум, Протас), 3:23 — 1:0. Куилль — 3 (Какко), 4:21 — 1:1. Овечкин — 4 (Протас, Строум), 5:10 — 2:1. Макмайкл — 4 (Рэддиш, Сандин), 8:58 — 3:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Трочек), 20:30 — 3:2. Протас — 2 (Сандин, ван Римсдайк), 24:30 — 4:2. Хытил — 4 (Манчини, Шнайдер), 24:44 — 4:3. Дауд — 3 (п.в., Карлсон), 59:24 — 5:3.
Вратари: Томпсон — Шестеркин (58:18 — 59:24).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 46 (19+14+13) — 19 (5+8+6).
Наши: Овечкин (17.47/5/+2) — Панарин (21.21/2/-2).
30 октября. Вашингтон. Capital One Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|3
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|9
|3
|6
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|6
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|8 : 1
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|1 : 3
|30.10
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|3 : 5
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|0 : 2
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|2 : 8
|30.10
|02:30
|
Вашингтон – Рейнджерс
|5 : 3
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -