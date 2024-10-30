Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

«Вашингтон» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев сделал дубль Александр Овечкин, по одному голу у Коннора Макмайкла, Алексея Протаса и Ника Дауда. У гостей отличились Уильям Кулле, Крис Крайдер и Филип Хытил.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 бросок.

Александр Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб.

«Вашингтон» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 12 очками в 8 матчах. «Рейнджерс» идут на третьей строчке с 13 очками в 9 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Голы: Овечкин — 3 (Строум, Протас), 3:23 — 1:0. Куилль — 3 (Какко), 4:21 — 1:1. Овечкин — 4 (Протас, Строум), 5:10 — 2:1. Макмайкл — 4 (Рэддиш, Сандин), 8:58 — 3:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Трочек), 20:30 — 3:2. Протас — 2 (Сандин, ван Римсдайк), 24:30 — 4:2. Хытил — 4 (Манчини, Шнайдер), 24:44 — 4:3. Дауд — 3 (п.в., Карлсон), 59:24 — 5:3.

Вратари: Томпсон — Шестеркин (58:18 — 59:24).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 46 (19+14+13) — 19 (5+8+6).

Наши: Овечкин (17.47/5/+2) — Панарин (21.21/2/-2).

30 октября. Вашингтон. Capital One Arena.