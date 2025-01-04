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Сегодня, 23:05

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Овечкин забросил одну шайбу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вашингтон» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» дома победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Одним голом и результативно передачей отметился российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Это 19-я шайба для Овечкина в текущем сезоне. Всего на его счету теперь 30 (19+11) очков в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кроме того, это 872 гол форварда за карьеру в НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 22 шайбы.

Форвард «Кэпиталз» Дилан Строум набрал 3 (1+2) очка. Еще по разу отличились Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл и Алексей Протас.

У «Рейнджерс» по одной шайбе забросили Сэм Кэррик, Филип Хитил и Мика Зибанежад.

«Вашингтон» (55 очков) после 39 матчей остается лидером Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (35) идут на 14-й позиции «Востока» после 38 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)

Голы: Крайдер — 13, 7:00 — 0:1. Строум — 12 (бол., Чикран, Уилсон), 18:46 — 1:1. Эллер — 7 (Фехервари, ван Римсдайк), 22:29 — 2:1. Манджапане — 9 (Дауд, Сандин), 30:08 — 3:1. Кэррик — 2 (Эдстрем), 36:26 — 3:2. Макмайкл — 17 (бол., Строум, Манджапане), 38:13 — 4:2. Хытил — 8 (Вааканайнен, Шнайдер), 48:32 — 4:3. Овечкин — 19 (Строум), 50:50 — 5:3. Зибанежад — 8 (Смит), 53:04 — 5:4. Протас — 17 (Дюбуа, Чикран), 54:00 — 6:4. Уилсон — 16 (п.в., Овечкин, Фехервари), 59:22 — 7:4.

Вратари: Томпсон — Куик (57:11 — 59:22).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (10+8+10) — 32 (11+8+13).

Наши: Овечкин (17.44/7/-1) — Панарин (22.02/3/-1).

4 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 40 17 23 40
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 38 17 21 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Сент-Луис 40 19 21 42
6 Юта 38 17 21 40
7 Нэшвилл 39 12 27 31
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 38 23 15 49
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 41 12 29 30
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Флорида – Питтсбург
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Сент-Луис – Оттава
 4 : 0
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Чикаго – Монреаль
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Эдмонтон – Анахайм
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Ванкувер – Нэшвилл
 0 : 3
4.01 20:00
Вашингтон – Рейнджерс
7 : 4
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