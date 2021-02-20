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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Овечкин против Панарина, во сколько начало, где смотреть матч

19:00
Артемий Панарин и Александр Овечкин. Фото "СЭ"
Артемий Панарин и Александр Овечкин. Фото "СЭ"
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Вечером 20 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды встречались всего раз: 5 февраля «Рейнджерс» обыграли соперника со счетом 4:2.

35-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в текущем сезоне провел 11 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков. На счету лидера «Нью-Йорка» Артемия Панарина — 16 (5+11) баллов в 13 матчах регулярного чемпионата.

Следить за матчем «Вашингтон» — «Рейнджерс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Видеотрансляция матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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