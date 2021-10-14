Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс». Овечкин набрал 4 очка, Кузнецов сделал 3 голевые

«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс» в НХЛ
05:13
Теги:

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для обеих команд эта игра была первой в сезоне-2021/22.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами. Голкипер Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
33