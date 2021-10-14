«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс». Овечкин набрал 4 очка, Кузнецов сделал 3 голевые
«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс» в НХЛ
05:13
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для обеих команд эта игра была первой в сезоне-2021/22.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами. Голкипер Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.
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