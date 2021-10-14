«Вашингтон» переиграл «Рейнджерс». Овечкин набрал 4 очка, Кузнецов сделал 3 голевые

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для обеих команд эта игра была первой в сезоне-2021/22.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами. Голкипер Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.

OVI! Alex Ovechkin scores goal #731 which ties him with Marcel Dionne for 5th all-time! What a career!#ALLCAPS pic.twitter.com/ZEQLk93QcU — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 14, 2021