Пресс-служба НХЛ определила тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» (5:1). Все трое были выбраны из состава «Кэпиталз».

Российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой встречи. Он забросил две шайбы и сделал две голевые передачи

Второй звездой стал 19-летний Хендрикс Лапьер, забросивший первую шайбу в карьере. Замкнул тройку лучших игроков матча голкипер Витек Ванечек, который отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

OVI! Alex Ovechkin scores goal #731 which ties him with Marcel Dionne for 5th all-time! What a career!#ALLCAPS pic.twitter.com/ZEQLk93QcU — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) October 14, 2021