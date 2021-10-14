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Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

05:23
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Пресс-служба НХЛ определила тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» (5:1). Все трое были выбраны из состава «Кэпиталз».

Российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой встречи. Он забросил две шайбы и сделал две голевые передачи

Второй звездой стал 19-летний Хендрикс Лапьер, забросивший первую шайбу в карьере. Замкнул тройку лучших игроков матча голкипер Витек Ванечек, который отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

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Евгений Козинов все материалы автора
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