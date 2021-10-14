Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»
05:23
Пресс-служба НХЛ определила тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» (5:1). Все трое были выбраны из состава «Кэпиталз».
Российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой встречи. Он забросил две шайбы и сделал две голевые передачи
Второй звездой стал 19-летний Хендрикс Лапьер, забросивший первую шайбу в карьере. Замкнул тройку лучших игроков матча голкипер Витек Ванечек, который отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.
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