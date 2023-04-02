«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон», у Панарина три голевых паса

«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей забросили Мика Зибанежад, Каапо Какко, Алексис Лафренье, К'Андре Миллер и Владимир Тарасенко. Российский форвард ньюйоркцев Артемий Панарин сделал три голевые передачи.

У «Вашингтона» отличились Дилан Строум и Алексей Протас. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативный пас.

«Рейнджерс» поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции, на счету команды 101 очко в 77 матчах. «Вашингтон» идет на 12-й строчке с 77 очками в 77 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Миллер — 9 (Трочек, Панарин), 13:17 — 0:1. Лафренье — 16 (Хытил), 15:19 — 0:2. Какко — 15 (Миллер, Труба), 21:00 — 0:3. Строум — 19 (Овечкин, Карлсон), 33:23 — 1:3. Тарасенко — 17 (Трочек, Панарин), 45:53 — 1:4. Протас — 4 (Карлсон, Бэкстрем), 51:44 — 2:4. Зибанежад — 39 (бол., Кейн, Панарин), 54:14 — 2:5.

Вратари: Кемпер — Шестеркин.

Штраф: 33 — 19.

Броски: 28 (6+8+14) — 34 (9+8+17).

Наши: Алексеев (18.58/0/-1), Кузнецов (16.23/1/0), Овечкин (18.27/1/+1) — Панарин (16.12/3/+2), Тарасенко (12.38/4/+2).

2 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.