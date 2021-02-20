«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон». Бучневич отдал два голевых паса, Орлов забил

«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Российский форвард ньюйоркцев Павел Бучневич отдал два голевых паса, Артемий Панарин — один, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 28, включая 4 броска капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Единственную шайбу у столичной команды провел защитник Дмитрий Орлов. Евгений Кузнецов, как и Овечкин, ушел с площадки без очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Крайдер — 5 (бол., Панарин, Строум), 14:57 — 0:1. Строум — 5 (Линдгрен, Бучневич), 38:43 — 0:3. Орлов — 1, 39:21 — 1:3. Зибанежад — 2 (мен., п.в., Бучневич), 57:48 — 1:4.

Вратари: Ванечек (56:20 — 57:27, 57:31 — 57:48) — Шестеркин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (8+11+9) — 24 (6+13+5).

Наши: Кузнецов (20.01/1/-1), Овечкин (21.27/4/-1), Орлов (17.37/3/+1) — Бучневич (18.05/4/+2), Панарин (16.17/1/0).

20 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.