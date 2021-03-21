«Рейнджерс» победили «Вашингтон», Бучневич отметился заброшенной шайбой
04:37
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Вашингтон» со счетом 3:1.
В составе «Кэпиталз» отличился Джон Карлсон, у гостей шайбы забросили Павел Бучневич, Мика Зибанежад и Бретт Хауден. Вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 22 броска.
После этого матча «Рейнджерс» с 30 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Вашингтон» с 44 очками — на первой строчке.
10
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...