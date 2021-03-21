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«Рейнджерс» победили «Вашингтон», Бучневич отметился заброшенной шайбой

04:37
21 марта. «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3. Бучневич забросил первую шайбу в матче. Фото ХК «Рейнджерс»
21 марта. «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3. Бучневич забросил первую шайбу в матче. Фото ХК «Рейнджерс»
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Вашингтон» со счетом 3:1.

В составе «Кэпиталз» отличился Джон Карлсон, у гостей шайбы забросили Павел Бучневич, Мика Зибанежад и Бретт Хауден. Вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 22 броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 30 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Вашингтон» с 44 очками — на первой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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