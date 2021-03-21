«Рейнджерс» победили «Вашингтон», Бучневич отметился заброшенной шайбой

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Вашингтон» со счетом 3:1.

В составе «Кэпиталз» отличился Джон Карлсон, у гостей шайбы забросили Павел Бучневич, Мика Зибанежад и Бретт Хауден. Вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 22 броска.

После этого матча «Рейнджерс» с 30 очками занимают шестое место в Восточном дивизионе, «Вашингтон» с 44 очками — на первой строчке.