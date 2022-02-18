«Вашингтон» реализовал большинство в трех матчах подряд, повторив рекорд сезона
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Филадельфией».
На 33-й минуте форвард «Кэпиталз» Джо Снайвели реализовал большинство. Таким образом, «Вашингтон» забросил шайбу в большинстве в третьем матче подряд (ранее это сделал против «Нэшвила» и «Оттавы»), повторив рекорд сезона.
#ALLCAPS have matched their season-high with a power-play goal in three consecutive games (first time since Nov.26-30)— Ben Raby (@BenRaby31) February 18, 2022
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|32
|15
|68
|3
|Рейнджерс
|48
|31
|17
|66
|4
|Вашингтон
|51
|27
|24
|63
|5
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|47
|23
|24
|47
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|7
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|32
|40
|7
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|46
|17
|29
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|47
|28
|19
|61
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|47
|21
|26
|50
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|50
|23
|27
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
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|8
|Сиэтл
|49
|16
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Результаты / календарь
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22.02
23.02
|18.02
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|- : -
|18.02
|03:00
|
Рейнджерс – Детройт
|- : -
|18.02
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|- : -
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|- : -
|18.02
|03:00
|
Баффало – Оттава
|- : -
|18.02
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|- : -
|18.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|18.02
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
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|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|66
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|66
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|30
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09
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