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Сегодня, 05:14

«Вашингтон» реализовал большинство в трех матчах подряд, повторив рекорд сезона

Сергей Разин
корреспондент

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Филадельфией».

На 33-й минуте форвард «Кэпиталз» Джо Снайвели реализовал большинство. Таким образом, «Вашингтон» забросил шайбу в большинстве в третьем матче подряд (ранее это сделал против «Нэшвила» и «Оттавы»), повторив рекорд сезона.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 47 21 26 50
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 47 26 21 55
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 50 23 27 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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18.02 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
18.02 03:00
Рейнджерс – Детройт
 - : -
18.02 03:00
Торонто – Питтсбург
 - : -
18.02 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 - : -
18.02 03:00
Баффало – Оттава
 - : -
18.02 03:30
Айлендерс – Бостон
 - : -
18.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 - : -
18.02 04:30
Чикаго – Коламбус
 - : -
18.02 05:00
Эдмонтон – Анахайм
 - : -
18.02 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 66
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 66
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 66
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 48 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 17 1.85
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 30 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 37 2.09
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