«Вашингтон» реализовал большинство в трех матчах подряд, повторив рекорд сезона

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Филадельфией».

На 33-й минуте форвард «Кэпиталз» Джо Снайвели реализовал большинство. Таким образом, «Вашингтон» забросил шайбу в большинстве в третьем матче подряд (ранее это сделал против «Нэшвила» и «Оттавы»), повторив рекорд сезона.