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«Вашингтон» разгромно проиграл «Филадельфии», у Кузнецова гол и «-2»

05:40
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«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромно проиграл «Филадельфии» — 1:7. Самым результативным игроком встречи стал капитан гостей Клод Жиру, набравший 3 (1+2) очка. Дубль оформил Шон Кутюрье.

У Ивана Проворова «+2» за 24.12 на льду. У Евгения Кузнецова гол, «-2» и 14% выигранных вбрасываний за 13.54. У Дмитрия Орлова «-1» за 21.46. Илья Самсонов сменил Брэйдена Холтби в середине третьего периода и отразил 1 бросок.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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