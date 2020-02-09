«Вашингтон» разгромно проиграл «Филадельфии», у Кузнецова гол и «-2»

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромно проиграл «Филадельфии» — 1:7. Самым результативным игроком встречи стал капитан гостей Клод Жиру, набравший 3 (1+2) очка. Дубль оформил Шон Кутюрье.

У Ивана Проворова «+2» за 24.12 на льду. У Евгения Кузнецова гол, «-2» и 14% выигранных вбрасываний за 13.54. У Дмитрия Орлова «-1» за 21.46. Илья Самсонов сменил Брэйдена Холтби в середине третьего периода и отразил 1 бросок.