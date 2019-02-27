"Вашингтон" разгромил "Оттаву", Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка

"Вашингтон" на своем льду разгромил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:2). Это пятое кряду поражение "Сенаторз".

Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами, как и его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов, а Евгений Кузнецов записал на свой счет гол и голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Оттава" - 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)

Голы: Линдберг - 5 (Гиббонс, Пяйярви-Свенссон), 3:16 - 0:1. Дюклер - 12 (бол., Сиси, Ярош), 7:10 - 0:2. Уилсон - 18 (Овечкин, Кузнецов), 16:57 - 1:2. Эллер - 8 (Орлов, Коннолли), 17:50 - 2:2. Карлсон - 10 (бол., Бэкстрем), 22:38 - 3:2. Оши - 19 (Орпик, Бэкстрем), 26:29 - 4:2. Коннолли - 16 (Бураковски, Эллер), 29:05 - 5:2. Оши - 20 (Орлов, Врана), 30:33 - 6:2. Кузнецов - 17 (Овечкин, Уилсон), 40:17 - 7:2.

Вратари: Холтби - Нильссон (Андерсон, 30:33).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 37 (9+17+11) - 23 (13+5+5).

Наши: Кузнецов (13.38/1/+2), Овечкин (16.02/6/+2), Орлов (20.05/1/+2) - -.

27 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.