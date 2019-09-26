«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей
06:12
«Чикаго» проиграл «Вашингтону» в контрольном матче (0:6). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей.
НХЛ
Контрольный матч
«Чикаго» — «Вашингтон» — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Голы: О`Брайен — 1 (Уильямс, Стивенсон), 4:45 — 0:1. Карлсон — 1 (Овечкин, Уилсон), 17:40 — 0:2. Уилсон — 2 (мен.), 24:55 — 0:3. Эллер — 1 (Карлсон, Врана), 31:33 — 0:4. Врана — 1 (Эллер, Уильямс), 51:55 — 0:5. Эллер — 2 (Оши, Врана), 54:58 — 0:6.
Вратари: Кроуфорд — Копли (Холтби, 30:12).
Штраф: 11 — 25.
Броски: 22 (7+13+2) — 26 (10+6+10).
Наши: — - Овечкин (14.34/4/+1).
26 сентября. Чикаго. United Center.