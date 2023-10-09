«Вашингтон»: расписание матчей НХЛ в октябре

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Вашингтон» начнет сезон 14 октября, в субботу, домашним матчем против «Питтсбурга».

«Вашингтон»: календарь матчей в октябре 2023

14 октября. 02.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»

17 октября. 02.00. «Вашингтон» — «Калгари»

19 октября. 02.00. «Оттава» — «Вашингтон»

22 октября. 02.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

25 октября. 01.00. «Вашингтон» — «Торонто»

26 октября. 02.30. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

28 октября. 02.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

30 октября. 00.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

Календарь матчей «Кэпиталз» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Вашингтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»