«Вашингтон» раскрыл детали своей ретро-формы

«Вашингтон» сегодня, 24 февраля, в регулярном чемпионате НХЛ сыграет против «Питтсбурга» в ретро-форме. Пресс-служба клуба в Twitter раскрыла подробности создания нового комплекта экипировки, который будет использован впервые в этом сезоне.

Take a peak behind the details that went into our #ReverseRetro jerseys before we rock them tonight for the first time this season. #ALLCAPS | @CapitalOne pic.twitter.com/EMl6YEXeDI — Washington Capitals (@Capitals) February 23, 2021

На передней части свитера изображен герб в виде «кричащего орла», олицетворяющего энергию, мощь и скорость атаки этой птицы. Орел был выбран из-за того, что он является национальной птицей США. Оригинальная цветовая гамма была изменена на красный, белый и синий — патриотические цвета флага страны.

На плече нанесена нашивка со зданием Капитолия перед двумя скрещенными клюшками, а также двумя звездами на заднем плане и хоккейной шайбой. На полосе внизу свитера написано «Кэпиталз».

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» начется в 3.00 по московскому времени.