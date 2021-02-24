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«Вашингтон» раскрыл детали своей ретро-формы

00:15
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«Вашингтон» сегодня, 24 февраля, в регулярном чемпионате НХЛ сыграет против «Питтсбурга» в ретро-форме. Пресс-служба клуба в Twitter раскрыла подробности создания нового комплекта экипировки, который будет использован впервые в этом сезоне.

На передней части свитера изображен герб в виде «кричащего орла», олицетворяющего энергию, мощь и скорость атаки этой птицы. Орел был выбран из-за того, что он является национальной птицей США. Оригинальная цветовая гамма была изменена на красный, белый и синий — патриотические цвета флага страны.

На плече нанесена нашивка со зданием Капитолия перед двумя скрещенными клюшками, а также двумя звездами на заднем плане и хоккейной шайбой. На полосе внизу свитера написано «Кэпиталз».

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» начется в 3.00 по московскому времени.

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