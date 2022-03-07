«Вашингтон» проявляет интерес к Клоду Жиру

«Вашингтон» входит в число претендентов на нападающего «Филадельфии» Клода Жиру, сообщает журналист Брэндон Зоммерманн.

Летом 34-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по текущему контракту — 8,275 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для Жиру — это «Колорадо». Также он заинтересован в обмене в «Миннесоту» и «Сент-Луис».

В этом сезоне Жиру провел 52 матча, в которых набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «минус 13».