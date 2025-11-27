«Вашингтон» провел церемонию в честь 900-го гола Овечкина: «Жажда, страсть и неоспоримый талант забивать»

«Вашингтон» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» провел церемонию в честь 900-го гола российского нападающего команды Александра Овечкина. Юбилейную шайбу 40-летний россиянин забросил 6 ноября в матче против «Сент-Луиса».

«Жажда, страсть и неоспоримый талант забивать голы. Ови, ты превратил округ в очаг хоккея на протяжении 1500 матчей (и это число растет), и эффект твой ощутим», — написала пресс-служба клуба в соцсети X.

На лед Овечкин перед этой игрой вышел со своими сыновьями Сергеем и Ильей. Оба были одеты в форму «Кэпс».

Всего за карьеру Овечкин забил 907 голов и сделал 737 голевых передач (1644 очка) в 1514 матчах.