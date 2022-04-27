«Вашингтон» поздравил Овечкина по случаю попадания в тройку лучших снайперов НХЛ

Овечкин принял участие в торжественной церемонии «Вашингтона» в свою честь

«Вашингтон» перед заключительной домашней игрой регулярного чемпионата-2021/22 против «Айлендерс» (1:4) провел торжественную церемонию в честь капитана команды Александра Овечкина по случаю попадания в тройку лучших снайперов НХЛ.

36-летний нападающий пропустил саму игру из-за повреждения, посетив ее только в качестве зрителя.

Овечкин в середине марта обошел по количеству заброшенных шайб чеха Яромира Ягра. Россиянин достиг отметки в 780 заброшенных шайб в НХЛ.

В этом сезоне на его счету 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» обеспечил себе выход в плей-офф.

Список лучших снайперов в истории лиги:

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

3. Александр Овечкин (Россия) — 780 (1272)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)