«Вашингтон» проведет церемонию в честь выхода Овечкина на 2-е место в списке снайперов НХЛ
«Вашингтон» проведет церемонию в честь нападающего команды Александра Овечкина перед игрой с «Коламбусом», сообщает пресс-служба клуба.
Матч пройдет в ночь на 22 марта. Поводом для церемонии стал выход Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В декабре он обошел Горди Хоу.
Во время церемонии Овечкин получит специальный подарок от организации, НХЛ, Ассоциации игроков лиги и своих товарищей по команде. А на раскатку перед игрой хоккеиста команды выйдут в джерси с номером 8.
В церемонии поучаствуют владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, Марк Хоу и семья Овечкина — жена Анастасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна и брат Михаил.
Источник: НХЛ
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|10.03
|03:00
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Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
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Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
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Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
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Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
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Аризона – Нэшвилл
|4 : 1
|10.03
|05:00
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Колорадо – Лос-Анджелес
|2 : 5
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|4 : 5
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