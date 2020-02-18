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«Вашингтон» проиграл «Вегасу», Орлов сделал передачу

04:36
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«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» — 3:2. Победный гол на счету Макса Пачоретти.

У гостей дубль оформил Ти Джей Оши. На счету Дмитрия Орлова результативная передача и показатель полезности «-1» за 24.32 на льду. У Александра Овечкина «-1», 4 броска в створ и 5 силовых приемов за 21.31. Евгений Кузнецов не играл из-за травмы. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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