«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу»

«Вашингтон» дома проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин нанес 7 бросков по воротам соперник, но забить не смог, как и отдать голевую передачу. Также результативными действиями не отметились и другие россияне «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Врана — 11 (Эллер), 2:22 — 1:0. Петтерссон — 10 (бол., Миллер, Хьюз), 14:00 — 1:1.

Победный буллит: Хорват.

Вратари: Холтби — Маркстрем.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 33 (11+7+12+3) — 33 (7+11+10+5).

Наши: Кузнецов (21.14/1/0), Овечкин (21.30/7/0), Орлов (24.37/3/0) — -.

23 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

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