«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», несмотря на дубль Овечкина. Зибанежад забросил пять шайб

«Рейнджерс» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5 ОТ). Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Его соотечественник и одноклубник Илья Ковальчук набрал 2 (1+1) очка. Вратарь Илья Самсонов отразил 33 из 39 бросков по своим воротам.

В составек команды из Нью-Йорка Мика Зибанежад забросил пять шайб. Россиянин Артемий Панарин сделал три голевые передачи, а Павел Бучневич — две. Голкипер Александр Георгиев сделал 29 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0)

Голы: Хагелин — 8 (Дженсен, Ковальчук), 7:05 — 0:1. Зибанежад — 34 (бол., Панарин, Дианджело), 9:01 — 1:1. Зибанежад — 35 (Фокс, Бучневич), 25:29 — 2:1. Ковальчук — 10 (Эллер, Паник), 32:01 — 2:2. Дианджело — 14 (Панарин, Стаал), 34:42 — 3:2. Хэтэуэй — 9 (Кемпны, Паник), 34:58 — 3:3. Зибанежад — 36 (Бучневич, Ди Джузеппе), 40:12 — 4:3. Овечкин — 46 (Карлсон, Бэкстрем), 49:22 — 4:4. Зибанежад — 37 (бол., Какко, Лемье), 58:18 — 5:4. Овечкин — 47 (Карлсон, Бэкстрем), 59:17 — 5:5. Зибанежад — 38 (Панарин, Дианджело), 60:33 — 6:5.

Вратари: Георгиев (25:25 — 25:29) — Самсонов (58:29 — 59:17).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 39 (9+12+16+2) — 34 (9+17+8+0).

Наши: Бучневич (20.51/3/+1), Панарин (27.02/3/+2) — Ковальчук (14.06/4/+3), Кузнецов (14.38/3/-3), Овечкин (14.49/5/-1), Орлов (19.17/1/-1).

6 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.