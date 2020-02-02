«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин ушел со льда без очков

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Питтсбургу» (3:4).

Капитан «Столичных» Александр Овечкин (4 броска, «-2») ушел со льда без очков. В предыдущих 5 играх 34-летний россиянин набрал 12 (11+1) очков.

В составе хозяев шайба на счету Евгения Кузнецова, дубль оформил Ларс Эллер, у «Пингвинов» передачей отметился Евгений Малкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Эллер — 12 (Паник), 10:38 — 1:0. Лафферти — 5 (Гальченюк), 11:46 — 1:1. Хернквист — 12 (Марино, Малкин), 12:40 — 1:2. Симон — 7 (Кросби, Маккэн), 31:59 — 1:3. Кузнецов — 18 (Врана, Дженсен), 46:00 — 2:3. Танев — 11 (Блюгерс, Астон-Ризе), 57:27 — 2:4. Эллер — 13 (Хагелин, Гудас), 57:42 — 3:4.

Вратари: Самсонов (58:24) — Мюррей.

Штраф: 16 — 10.

Броски: 32 (10+9+13) — 33 (12+16+5).

Наши: Кузнецов (18.30/3/0), Овечкин (23.15/4/-2), Орлов (22.17/2/-1) — Малкин (21.43/1/0).

2 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.