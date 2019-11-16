«Вашингтон» проиграл «Монреалю», несмотря на голы Овечкина и Кузнецова

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). «Канадиенс» одержали третью победу кряду.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голами. Голкипер Илья Самсонов отразил 35 из 39 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Голы: Дано — 6 (Татар, Галлахер), 26:22 — 0:1. Уэбер — 6 (Чиаро, Дано), 29:16 — 0:2. Уил — 3 (Томпсон, Татар), 31:41 — 0:3. Сузуки — 4 (Дано, Татар), 34:42 — 0:4. Овечкин — 14 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 45:34 — 1:4. Кузнецов — 9 (Уилсон), 55:38 — 2:4. Татар — 7 (п.в., Чиаро, Уэбер), 57:29 — 2:5.

Вратари: Самсонов (56:24 — 57:29) — Прайс.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (9+9+10) — 40 (15+15+10).

Наши: Кузнецов (20.14/2/0), Овечкин (19.02/6/-2), Орлов (23.32/0/+1) — -.

16 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

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