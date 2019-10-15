«Вашингтон» проиграл «Колорадо», Овечкин и Задоров отметились голами

«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. Голкипер хозяев Брэйден Холтби не отразил ни одного броска из трех и был заменен на восьмой минуте. Илья Самсонов отразил 19 бросков из 21.

По 2 очка в составе «Вашингтона» набрали Александр Овечкин (1+1) и Евгений Кузнецов (0+2), показатель полезности которого составил «-2». На счету Дмитрия Орлова результативная передача.

В активе защитника «лавин» Никиты Задорова гол, «+1», 2 минуты штрафа, бросок в створ и 2 блокшота за 13.55 на льду. У Валерия Ничушкина «+1», 5 минут штрафа и бросок за 9.19.

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Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Колорадо» — 3:6 (0:4, 2:0, 1:2)

Голы: Джонсон — 1 (Кадри, Бураковски), 3:42 — 0:1. Задоров — 1 (Рантанен, Маккиннон), 6:00 — 0:2. Кадри — 2 (Донской, Макар), 7:54 — 0:3. Рантанен — 4 (бол., Ландескуг, Кадри), 9:25 — 0:4. Эллер — 2 (Овечкин), 26:56 — 1:4. Оши — 4 (Орлов, Кузнецов), 35:28 — 2:4. Нието — 1 (Жост), 44:24 — 2:5. Овечкин — 5 (бол., Кузнецов, Карлсон), 57:39 — 3:5. Маккиннон — 2 (п.в., Рантанен, Ландескуг), 59:20 — 3:6.

Вратари: Холтби (Самсонов, 7:54, 55:52 — 57:39, 57:49 — 59:20) — Грубауэр.

Штраф: 25 — 11.

Броски: 32 (4+16+12) — 25 (10+7+8).

Наши: Кузнецов (18.44/3/-2), Овечкин (21.42/6/-1), Орлов (23.25/2/0) — Задоров (13.55/1/+1), Ничушкин (9.19/1/+1).

14 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

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