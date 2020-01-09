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«Вашингтон» проиграл «Филадельфии», у Овечкина — «-2»

06:05
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«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вашингтон» — 3:2. «Летчики» прервали серию поражений из четырех встреч.

На счету капитана гостей Александра Овечкина показатель полезности «-2», 4 броска в створ и 4 силовых приема за 19.55 на льду (8.48 — в большинстве). Евгений Кузнецов сделал результативную передачу, он выиграл 18% вбрасываний. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

У Ивана Проворова «+2», 3 броска и 2 силовых приема за 26.23 (6.09 — в меньшинстве). У Михаила Воробьева 2 минуты штрафа и бросок за 9.07.

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