«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-4»

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Айлендерс» — 3:5. В составе гостей дубль оформил Энтони Бовилье, ассистентскими хет-триками отметились Джош Бэйли и Брук Нельсон. Семен Варламов остался на скамейке запасных.

Илья Самсонов пропустил 5 шайб после 20 бросков и был заменен на Брэйдена Холтби. У Александра Овечкина показатель полезности «-4» и 6 бросков в створ за 20.47 на льду. Евгений Кузнецов во втором периоде получил травму. У Дмитрия Орлова «-1» за 23.08.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:5 (1:3, 2:2, 0:0)

Голы: Бовилье — 16 (Бэйли, Нельсон), 3:30 — 0:1. Бовилье — 17 (Нельсон, Бэйли), 6:16 — 0:2. Карлсон — 15 (Бэкстрем), 12:55 — 1:2. Тэйвз — 5 (Бэйли, Пулок), 18:06 — 1:3. Комаров — 2 (Нельсон, Ледди), 20:45 — 1:4. Эберле — 9 (Ли, Барзал), 30:36 — 1:5. Эллер — 14 (Хагелин, Кемпны), 31:25 — 2:5. Оши — 21 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 36:59 — 3:5.

Вратари: Самсонов (Холтби, 30:36, 57:02) — Грайсс.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 29 (10+8+11) — 32 (10+14+8).

Наши: Кузнецов (9.06/1/0), Овечкин (21.50/6/-4), Орлов (23.08/0/-1) — -.

11 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.