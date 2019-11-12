«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в серии буллитов «Аризоне» — 3:4. В составе хозяев дубль оформил Евгений Кузнецов, также на счету россиянина нереализованный буллит, показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и силовой прием за 23.28 на льду.

У Александра Овечкина результативная передача, 7 бросков и силовой прием за 25.31. У Дмитрия Орлова «-1», 2 броска, силовой прием и блокшот за 23.56. Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.

В овертайме отличился Ти Джей Оши, но шайба «Вашингтона» не была засчитана.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Аризона» — 3:4 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Келлер — 3 (Хиностроза, Голигоски), 14:15 — 0:1. Фишер — 1 (Ричардсон), 20:10 — 0:2. Грабнер — 6, 20:45 — 0:3. Кузнецов — 7 (Врана, Уилсон), 28:47 — 1:3. Кузнецов — 8 (Кемпны), 42:23 — 2:3. Оши — 9 (Овечкин, Карлсон), 58:44 — 3:3.

Победный буллит: Шмолц .

Вратари: Самсонов (58:11 — 58:44) — Раанта.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (12+9+11+2) — 35 (13+13+6+3).

Наши: Кузнецов (23.28/5/+2), Овечкин (25.31/7/0), Орлов (23.56/2/-1) — -.

12 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

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