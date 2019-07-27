"Вашингтон" продлит контракт со Стивенсоном на один сезон

"Вашингтон" договорился с нападающим Чендлером Стивенсоном о заключении нового контракта, сообщает Washington Post. Соглашение с 25-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон, за который он заработает 1,05 миллиона долларов.

Стороны избежали арбитражного слушания, которое должно было состояться 1 августа.

В прошлом сезоне он провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (5+6) очков, при показателе полезности "-13". Это всего лишь второй полноценный сезон Стивенсона в НХЛ.