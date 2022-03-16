«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Снивли на два года

«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Джо Снивли. Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Зарплата хоккеиста по новому договору составит 800 тысяч долларов за сезон.

NEWS | The Washington Capitals have re-signed forward Joe Snively to a two-year, $ 1.6 million contract, senior vice president and general manager Brian MacLellan announced today. The contract will carry an average annual value of $ 800,000.#ALLCAPS | @FTX_Official — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

В этом регулярном чемпионате 26-летний американец дебютировал в НХЛ. На его счету 7 (4+3) набранных очков в 12 встречах.