«Вашингтон» продлил контракт с Макмайклом

Форвард «Вашингтона» Коннор Макмайкл подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на два года, средняя годовая зарплата игрока составит 2,1 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Макмайкл провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 33 (18+15) очка.