02:13 3 июля | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" продлил контракт с Кузнецовым

Евгений КУЗНЕЦОВ. Фото AFP
Евгений КУЗНЕЦОВ. Фото AFP
8

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов заключил новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба "столичных". Контракт россиянина рассчитан на восемь лет, а его сумма составляет 62,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя зарплата 25-летнего форварда будет составлять 7,8 миллиона в год, что является 16-м показателем в НХЛ – он делит это место с форвардом "Рейнджерс" Риком Нэшем.

Кузнецов выступает за "Кэпиталз" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 59 (19+40) очков. В его активе также 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф.

8
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Марио66

Ну круто, чо! Осталось самому Жене выйти на новый уровень вслед за своим контрактом.

13:07 3 июля

Werewolf

Якут Хан Молодец. А так то мало запросил. Лямов 10 в год норм.______Больше Малкина и Сида с Овечкиным? Не думаю что Кузя стоит столько.

11:51 3 июля

songaila

У Вашингтона теперь и на два полноценных звена нападающих нет.

09:04 3 июля

Не брат

И до арбитража дело не дошло, думал 6-6,5 млн Кузнецов получит, а тут вон оно что.

07:50 3 июля

Инопланетный разум1

8 лет?Что же получается,лучший менеджер всея Руси выкинул на ветер 150 млн?Или это многоходовочка?))

05:31 3 июля

Якут Хан

Молодец. А так то мало запросил. Лямов 10 в год норм.

05:24 3 июля

Швейцарец

Плевать Ем, что Никогда не дотронется до Кубка Стэнли!...... Главное Жизнь обеспечил!.....

03:09 3 июля

бронепоезд

Красавчег

03:01 3 июля