"Вашингтон" продлил контракт с Кузнецовым

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов заключил новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба "столичных". Контракт россиянина рассчитан на восемь лет, а его сумма составляет 62,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя зарплата 25-летнего форварда будет составлять 7,8 миллиона в год, что является 16-м показателем в НХЛ – он делит это место с форвардом "Рейнджерс" Риком Нэшем.
Кузнецов выступает за "Кэпиталз" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 59 (19+40) очков. В его активе также 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф.
Марио66
Ну круто, чо! Осталось самому Жене выйти на новый уровень вслед за своим контрактом.
13:07 3 июля
Werewolf
Якут Хан Молодец. А так то мало запросил. Лямов 10 в год норм.______Больше Малкина и Сида с Овечкиным? Не думаю что Кузя стоит столько.
11:51 3 июля
songaila
У Вашингтона теперь и на два полноценных звена нападающих нет.
09:04 3 июля
Не брат
И до арбитража дело не дошло, думал 6-6,5 млн Кузнецов получит, а тут вон оно что.
07:50 3 июля
Инопланетный разум1
8 лет?Что же получается,лучший менеджер всея Руси выкинул на ветер 150 млн?Или это многоходовочка?))
05:31 3 июля
Якут Хан
Молодец. А так то мало запросил. Лямов 10 в год норм.
05:24 3 июля
Швейцарец
Плевать Ем, что Никогда не дотронется до Кубка Стэнли!...... Главное Жизнь обеспечил!.....
03:09 3 июля
бронепоезд
Красавчег
03:01 3 июля