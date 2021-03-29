«Вашингтон» продлил контракт с голкипером Фукале

Вратарь Зак Фукале продлил контракт с «Вашингтоном», информирует 29 марта официальный сайт клуба.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года. Зарплата Фукале составит 750 тысяч долларов на уровне НХЛ.

На уровне АХЛ в сезоне-2021/22 он получит 150 тысяч долларов, в сезоне-2022/23 — 160 тысяч.

The Washington Capitals have re-signed goaltender Zach Fucale to a two-year, two-way contract.https://t.co/um7UA6DM4z — Washington Capitals (@Capitals) March 28, 2021

Фукале провел 6 матчей в текущем сезоне АХЛ, отражая в среднем 94,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,49.