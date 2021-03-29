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«Вашингтон» продлил контракт с голкипером Фукале

17:00
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Вратарь Зак Фукале продлил контракт с «Вашингтоном», информирует 29 марта официальный сайт клуба.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года. Зарплата Фукале составит 750 тысяч долларов на уровне НХЛ.

На уровне АХЛ в сезоне-2021/22 он получит 150 тысяч долларов, в сезоне-2022/23 — 160 тысяч.

Фукале провел 6 матчей в текущем сезоне АХЛ, отражая в среднем 94,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,49.

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