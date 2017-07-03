"Вашингтон": пришлось выполнить все требования Кузнецова - он мог уехать в Россию

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан отметил, что при подписании нового контракта с нападающим Евгением Кузнецовым клубу пришлось учесть все требования 25-летнего россиянина.
Стороны подписали новый восьмилетний контракт на общую сумму в 62,4 миллиона долларов.
По словам Маклеллана, у Кузнецова были большие рычаги влияния, ведь он спокойно мог уехать в Россию на два года, а потом вернуться как неограниченно свободный агент.
– Нам пришлось выполнить его требования, – приводит слова Маклеллана журналист Брайан Макнелли.
#Caps GM Brian MacLellan admits Evgeny Kuznetsov had huge leverage. Could leave for Russia in 2 years. "We had to comply with his demands."– Brian McNally (@bmcnally14) 3 июля 2017 г.
MacLellan said Kuznetsov had real leverage with threat of going to Russia for 2 seasons and then coming back to NHL as a UFA.– Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 3 июля 2017 г.