«Вашингтон» принял решение НХЛ наказать клуб за нарушение российскими игроками медицинского протокола

«Вашингтон» выступил с официальным заявлением по поводу нарушения российскими игроками клуба протокола Covid-19. НХЛ оштрафовала «Кэпиталз» на 100 тысяч долларов, а Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова внесли в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды.

«Наш тренерский штаб очень усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли соревноваться в этом сезоне. Разочарованы решением игроковобщаться в своем гостиничном номере и за пределами одобренных зон. Принимаем решение НХЛ и еще раз повторим действующие протоколы Covid-19, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают их», — говорится в пресс-релизе.